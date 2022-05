ASSISEN LIVE. “Zitting vroegtijdig geschorst nadat jurylid onwel wordt en het bewustzijn verliest”

GeraardsbergenGuy Pardaens, de 65-jarige man die beschuldigd wordt van moord in 2018 in Geraardsbergen op zijn 53-jarige vrouw Nicole Van Assche, werd na de feiten aangetroffen in een veld in de omgeving van zijn ontplofte woning. Dat verklaarden agenten van de nabijgelegen lokale politiezone Brakel dinsdag voor het Gentse hof van assisen. “Hij was duidelijk gewond aan het aangezicht. Het was ook ruikbaar. Zijn haar was weggeschroeid en hij had brandwonden aan de handen.”

Guy Pardaens moet zich voor de assisenjury verdedigen voor de moord op Nicole Van Assche en poging tot moord op Jan Van Asbroeck. Van Assche is de ex-vrouw van Pardaens en werd dood terugvonden in zijn woning, waar na de moord ook een ontploffing plaatsvond. Ze werd om het leven gebracht met een klauwhamer. Haar nieuwe vriend Van Asbroeck ontdekte het lijk en moest vluchten voor het geweld. Lees alles over het proces in dit dossier.

De feiten vonden plaats op 29 januari 2018 in de woning van de beschuldigde in de Hasseltsestraat in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen. De bewoners van de straat hoorden rond 22.45 uur een luide knal. De politie kwam ter plaatse en zag dat de achtergevel volledig weggeblazen was.

“Een omwonende kwam naar me toe en zei dat er een vrouw binnen in een plas bloed lag en dat haar hoofd was ingeslagen met een hamer”, stelde een inspecteur van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde. “Hij vertelde dat er na de ontploffing een man naar buiten gekomen was en weggelopen was in de richting van Ninove. We hebben instinctief beslist om in die richting te rijden omdat het mogelijk om een verdachte ging. De brandweer en een andere interventieploeg waren onderweg naar de woning.”

De politiemannen troffen verderop op de N8 een vrouw aan die dacht dat ze een man had aangereden. “De man dook uit het niets op voor haar wagen. Ze dacht dat ze hem had aangereden. Toen ze stopte, lag hij op de grond en sprong hij plots recht. De man had een stok bij en ze dacht aan een overval”, getuigde de politie-inspecteur. Pardaens werd echter aangetroffen door een ploeg van de lokale politie Brakel. “We waren in de richting van Ophasselt gereden na de melding van een gasontploffing. Onderweg kwam er ook het nieuws dat er een lichaam aangetroffen werd”, vertelde een inspecteur van die zone. “We troffen de beschuldigde aan in de velden aan het kruispunt van de Eikestraat en Waterloos. Hij was duidelijk gewond aan het aangezicht. Het was ook ruikbaar. Zijn haar was weggeschroeid en hij had brandwonden aan de handen. We hebben hem niet geboeid. Het blijft een mens die medische verzorging nodig heeft. (..) Er waren geen tekenen dat hij de vlucht wou nemen.”