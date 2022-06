ASSISEN LIVE. Familie van beschuldigde Guy Pardaens neemt vandaag plaats op getuigenbank: “Hij mocht zelfs geen hobby hebben van Nicole, ze heeft al zijn vinken laten wegvliegen”

GeraardsbergenGuy Pardaens, de 65-jarige man die beschuldigd wordt van moord in 2018 in Geraardsbergen op zijn 53-jarige vrouw Nicole Van Assche, werd na de feiten aangetroffen in een veld in de omgeving van zijn ontplofte woning. Dat verklaarden agenten van de nabijgelegen lokale politiezone Brakel dinsdag voor het Gentse hof van assisen. “Hij was duidelijk gewond aan het aangezicht. Het was ook ruikbaar. Zijn haar was weggeschroeid en hij had brandwonden aan de handen.”