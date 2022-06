Assisen. Guy Pardaens krijgt 25 jaar cel voor de moord op zijn ex-vrouw

Geraardsbergen/Gent25 jaar cel. Dat is de straf die Guy Pardaens kreeg voor de moord op zijn ex-vrouw Nicole van Assche. “Het toebrengen van 10 slagen met de hamer op het hoofd van het slachtoffer wijst op de brutaliteit en driestheid van deze misdaad. Er is sprake van een ongehoord gebrek aan respect voor het recht op leven.”

Guy Pardaens moet zich voor de assisenjury verdedigen voor de moord op Nicole Van Assche en poging tot moord op Jan Van Asbroeck. Van Assche is de ex-vrouw van Pardaens en werd dood terugvonden in zijn woning, waar na de moord ook een ontploffing plaatsvond. Ze werd om het leven gebracht met een klauwhamer. Haar nieuwe vriend Van Asbroeck ontdekte het lijk en moest vluchten voor het geweld. Lees alles over het proces in dit dossier.

Het openbaar ministerie vorderde 30 jaar voor de moord op zijn ex-vrouw. “We hebben Pardaens leren kennen als iemand die zich graag wentelt in een slachtofferrol. Het is altijd de schuld van de ander. Het is een aandachtstrekker. Hij kan wenen als het hem uitkomt. Als hij spreekt over de laatste seconden van Nicole, is hij zeer zakelijk. Hij heeft hier drie keer herhaald hoe de doodsreutel van Nicole klonk. Walgelijk”, klonk het beslist uit de mond van de procureur generaal Eva Brantegem die dertig jaar vorderde voor de Geraarsbergenaar.

Quote Iemand straffen zonder toekomst­per­spec­tief, is gewoon wraak Meester D’hondt citeert Federaal procureur Frédéric Van Leeuw.

‘Ne specialen’

Zijn raadsman Jeroen D’hondt vroeg tijdens zijn pleidooi over de strafmaat toch enige mildheid voor zijn cliënt.

“Wij willen hier een aantal zaken die over Pardaens gezegd zijn, nuanceren en corrigeren. Is hij écht onverbeterbare narcist? Een agressieve en egocentrische man die niet in staat is tot liefde? Neen, dat is een vertekening van de werkelijkheid. Hij is wel ‘ne specialen’, maar een monster is hij niet. U kan hem voor de rest van zijn leven in de gevangenis steken. De kans is hoe dan ook zeer groot dat hij in de gevangenis zal sterven.”

Lichtpunt

“U kan hem ook een lichtpunt geven. Hij moet boeten, maar hij mag niet in die vergeetput wordt gestoken. Zoals onze federaal procureur Frédéric Van Leeuw dit weekend nog zei in een interview: ‘Iemand straffen zonder toekomstperspectief, is gewoon wraak’. We leven in een humanistische samenleving met fundamentele rechten. Niets kan Nicole terugbrengen. Konden we dat maar”, klonk het bij de de Aalsterse strafpleiter.

Net voor de jury in beraad ging, liet Pardaens nog snikkend weten dat hij enorm veel spijt had van zijn daden en dat Nicole dit niet verdiende. Het was der eerste keer dat hij expliciet berouw toonde voor zijn vreselijke daad.

Straf

Guy Pardaens krijgt dus 25 jaar gevangenisstraf. “Het toebrengen van 10 slagen met de hamer op het hoofd van het slachtoffer wijst op de brutaliteit en driestheid waarmee deze misdaad gepaard ging. Er is sprake van een ongehoord gebrek aan respect voor het recht op leven. Hij heeft veel leed betrokken aan de nabestaanden. Daarom is deze straf noodzakelijk om hem de ernst van de feiten hem te doen inzien. Hij heeft wel een gunstig strafblad en wordt omschreven als behulpzaam en een harde werker. We veroordelen hem daarom tot 25 jaar opsluiting”, sprak de voorzitster.

De voorzitter richtte zich even tot de beschuldigde. “Ik wens u verder nog veel moed bij het dragen van uw straf. In de gevangenis is men tevreden over u. Ik moedig u aan om deze houding verder aan te houden”, besloot de voorzitter.

LEES OOK: