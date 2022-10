Anne-Marie (71) stopt na 120 kostuumpjes als kleermaakster van Geraardsbergse Manneken-Pis: “Dat ik hem 15 jaar heb mogen aankleden, vind ik een hele eer”

Veldrijden profs Kenay De Moyer als belofte knap vierde in Wuustwezel: “Cross Legendre Team biedt me een unieke kans”

Bij de juniores behoorde Kenay De Moyer al tot de betere veldrijders van zijn lichting. Als belofte lijkt de achttienjarige Geraardsbergenaar die lijn nu te kunnen doortrekken. De voorbije weken slaagde hij er al enkele keren in om de top tien te halen. Dit weekend kwam hij als vierde over de finish in Wuustwezel.

16 oktober