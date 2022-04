Actiecomité Red De Godsbergkouter onthutst over mail erenotaris en voormalig liberaal schepen Rens

GeraardsbergenActiecomité Red De Godsbergkouter reageert onthutst op een mail van ere-notaris en voormalig liberaal schepen Jean-Louis Rens aan het stadsbestuur. Daarin raadt Rens het stadsbestuur vast te houden aan de plannen om een legerkazerne te bouwen in Schendelbeke. “Want de landbouwers die in de weg staan, zullen hiervoor dik vergoed worden", sluit hij af.

Vorige week zaterdag nog overhandigde actiecomité Red De Godsbergkouter 3.000 handtekeningen aan het stadsbestuur tegen de komst van het zogenaamde Kwartier van de toekomst. Heel wat inwoners van Schendelbeke, Idegem, Smeerebbe-Vloerzegem en omliggende dorpen ondertekenden de petitie en beklemtonen dat zij het restje landelijke karakter van hun dorpen willen behouden. Heel wat inwoners van Schendelbeke en de omliggende dorpen zijn immers woedend na het uitlekken van de plannen.

Dik vergoed

Maar daar heeft Jean-Louis Rens geen boodschap aan. In een mail aan onder meer burgemeester Guido De Padt raadt hij het stadsbestuur aan door te gaan met de plannen. “Onze stad bevindt zich in de verste uithoek van de provincie en wordt daardoor vaak vergeten. In de loop der jaren werd ons meer ontnomen dan gegeven. In het belang van de economische ontwikkeling van de streek is het uw plicht de nieuwe kazerne te aanvaarden. Onze talrijke kleine handelaars hebben daar recht op. En de landbouwers die nu in de weg staan, die zullen dik vergoed worden", schrijft hij.

Ivoren toren-politiek

Bij actiecomité Red De Godsbergkouter is die mail duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. “Wij stellen vast dat u geen enkele waarde hecht aan de bezwaren van meer dan drieduizend inwoners van de dorpen rond de kazerne. De ivoren toren-politiek van het stadsbestuur, die neerbuigend op de buurtbewoners neerkijkt en achter de coulissen het beleid bedisselt, maakt inwoners en landbouwers vastbesloten en eensgezind om te strijden voor de resterende open groene ruimte. U spreekt over de economische ontwikkeling van Geraardsbergen die de nieuwe kazerne meebrengt. Er is geen enkele wetenschappelijke studie die deze stelling onderschrijft, integendeel. De lokale handelaars zijn niet gebaat met misnoegde inwoners die Geraardsbergen de rug toekeren. Als de dorpsbewoners Geraardsbergen links laten liggen, zullen de economische gevolgen voor de handelaars nefast zijn.”

Jonge landbouwersgezinnen

“U spreekt over ‘landbouwers die in de weg staan’ en ‘dik zullen vergoed worden’. Uw taalgebruik doet onze wenkbrauwen fronsen. Denkt u werkelijk dat het protest om een som geld draait? Het verdwijnen van landbouwgrond verwoest immers de toekomst van jonge landbouwersgezinnen. Wij geven de raad aan burgemeester en schepenen om de kandidatuur voor de militaire kazerne in te trekken. Indien het stadsbestuur vasthoudt aan de kandidatuur van het luchtkasteel ‘Kwartier van de toekomst’ zal dit ingrijpende gevolgen hebben. De economische schade voor Geraardsbergen en de electorale schade voor de zittende partijen kunt u voor 2024 alvast in uw agenda noteren", laat het actiecomité in een reactie weten.