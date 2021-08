Aan de dood ontsnapte Brandon na gewelddadige confrontatie met gewapende en gemaskerde overvallers: “Voorlopig slaap ik elders”

OphasseltBrandon Fauviaux (26) was net terug van een etentje met een vriend in Aalst. Thuis in Ophasselt besloten ze om nog wat tv te kijken. Daarvoor nodigden ze nog een gemeenschappelijke vriend uit. Toen er rond 22 uur nogal hevig werd gebeld, opende Brandon nietsvermoedend de deur waarna hij en Nick de vijf ergste minuten uit hun leven meemaakten. “Pas toen de overvallers weg waren, drong het tot mij door dat ik een kogel in de arm gekregen had", getuigt de man.