A.S.Z. Geraardsbergen vernieuwt onthaal: tijdelijk andere ingang

Dag van de Matten­taart en de paarden­prijs­kamp sluiten zomerker­mis af

Van vrijdag 25 augustus tot en met woensdag 6 september is het in Geraardsbergen opnieuw Zomerkermis. De hele periode staan de foorkramers op het Stationsplein klaar om groot en klein te verwelkomen. “Het is een traditionele manier om de zomermaanden af te sluiten, met veel ambiance én vuurwerk” zegt schepen van Feestelijkheden Ann Panis (Open Vld).