Zwerfkat Stumpertje overleeft 18 kogels en bekkenbreuk op: dierenarts is dierenhater op het spoor

Gent Weg met de Wandelbus: tergend traag voertuig verdwijnt uit Gent

13:38 Helemaal onverwacht is het niet, want een succes is het nooit geweest. De Wandelbus - ingevoerd om mensen die minder goed te been zijn vooruit te helpen in het grote voetgangersgebied van Gent - verdwijnt na de zomer. 480.000 euro per jaar betaalde de stad aan Keolis voor de inzet van 3 elektrische busjes, maar die reden vooral leeg rond.