Zwerfkat Stumpertje loopt bekkenbreuk op en krijgt 18 kogels in lijf: dierenarts is dierenhater op het spoor in Maldegem

Gent/MaldegemEen zwerfkat, die door medewerkers van het opvangasiel de naam Stumpertje meekreeg, werd in Maldegem 18 maal beschoten en kreeg een voet op haar bekken tot het brak. “Dit is ziekelijk gedrag en we hopen dat de dader wordt gevonden en berecht”, zegt dierenarts Ellie De Grauwe van De Poezenboot in Gent. Daar werd het bijna kreupele dier donderdagavond binnengebracht. Intussen zijn er ernstige aanwijzingen naar de mogelijke dader.