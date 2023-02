Zwemmen in Rozebroeken kan nu ook met eco-cheques, met dank aan de 2.139 zonnepanelen op het dak

Gent Gentenaar Arne (33) van wijnbar ONA bekroond tot Sommelier Of The Year Oost-Vlaanderen: “Ik ben een beetje de underdog”

De beste sommelier in onze provincie in 2023? Die vind je momenteel op de Nederkouter in Gent. Maandagavond werd Arne Braeckman (33) van wijnbar ONA uitgeroepen tot Sommelier Of The Year Oost-Vlaanderen. “En misschien wordt mijn vrouw Ona wel Wine Lady Of The Year", glundert Arne.

