Zwemmen in het Houtdok? Ook deze zomer géén optie. “Nog te veel vervuild water”, zegt schepen Watteeuw

Gent Beelden tonen hoe inbrekers aan de haal gaan met kassa van supermarkt in Brugse Poort

Inbrekers hebben afgelopen week toegeslagen in een supermarkt in de Phoenixstraat, gelegen in de Brugse Poort. Ze forceerden een deur en gingen aan de haal met de kassa. “Die was uitzonderlijk niet geleegd”, zucht uitbater Amjid.

7 februari