Zwarte lijst voor Blaarmeersen na massale vechtpartij: “Wie zich misdraagt, komt er niet meer in”

“Wat woensdag op de Blaarmeersen is gebeurd , is ontoelaatbaar. De Blaarmeersen is een recreatiedomein voor families, om te genieten, om te zonnen en te zwemmen, niet om amok te maken.” Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is bikkelhard voor de onverlaten die gisteren de boel op stelten hebben gezet. Brusselse en Noord-Franse jongeren waren - nog maar eens - naar de Blaarmeersen afgezakt, specifiek om keet te schoppen. Het eindigde in een gevecht, de politie die massaal ter plaatse moest komen, en twee mensen die naar het ziekenhuis werden gebracht. Het ging er behoorlijk stevig aan toe, zo blijkt uit beelden. De hele strandzone werd ontruimd, waardoor dus ook gezinnen met kinderen en jongeren die zich wél normaal gedroegen naar huis moesten.

Ook het reservatiebeleid wordt aangepast. Dat was na de vorige schermutselingen ingevoerd. Er mochten nog hooguit 35% niet-Oost-Vlamingen de strandzone op. “Dat wordt nu teruggeschroefd naar 20%”, zegt sportschepen Bracke. “De niet-Oost-Vlamingen moeten ook reserveren, en moeten nu voor die reservatie 5 euro betalen, in plaats van 1 euro. Ook kunnen ze niet meer de dag zelf reserveren, het moet minstens één dag op voorhand. Tot slot komen er ook camera’s. Er waren er al twee, maar er komen er extra. Omwille van de coronapandemie is de hele strandzone tijdens de zomerperiode afgezet met hekken, en is er een in- en uitgang. Zo voorkomen we dat het te druk wordt op de ligweide. Maar zo kan dus ook gecontroleerd worden wie wel en niet de strandzone op mag. Dat was vorige zomer ook al het geval. Alleen hebben de Brusselse jongeren gisteren de hekken opengebroken om zo toch de strandzone op te komen. Het hekwerk wordt nu versterkt, op sommige plaatsen zelfs verdubbeld, en zal nu in de gaten gehouden worden met camera’s.” Dat ook het securitypersoneel en zelfs de redders mensen op de zwarte lijst mogen zetten, is nodig, volgens Bracke. “Omdat het telkens begint met pesterijen, met treiteren en uitdagen. Zo kan er ingegrepen worden voor het uit de hand loopt, en hoeft de politie niet telkens tussen te komen.”