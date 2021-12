ZWART PUNT. Dirk (50) fietste 30 jaar door de Gentse haven, tot die noodlottige dag: “Elk nieuw slachtoffer rakelt bij ons die vreselijke herinnering op”

Gent/EvergemEen amberboom in het Sint-Laurentiuspark in Oostakker herinnert aan Dirk Van Geele, ploegbaas van de Gentse groendienst. Op 22 december 2017 liet de man uit Kluizen bij Evergem op 50-jarige leeftijd het leven tijdens een fietsongeluk in de haven. Zijn werkmakkers zijn Dirk lang niet vergeten, net als zijn dochter Laura, zoon Lorenzo en vrouw Patricia. Zij roepen op om de fietsveiligheid in de Gentse haven eindelijk op te krikken. “Er veranderen dingen. Maar het is te weinig. Te traag.”