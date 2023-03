Zware neerslag en bewolking in Gent vanmiddag

Sami opent knus restaurant met Aziatische en Iraanse gerechten: “Zowel naam als interieur zijn knipoog naar mijn favoriete film”

Gent heeft er een prachtig restaurant bij: The Mistress, gerund door de sympathieke Sami Hashemi. Op de kaart staan zowel Aziatische als Iraanse gerechten — een directe verwijzing naar Sami die in Iran is geboren en ook lang in Vietnam heeft gewoond. Toch koos ze voor Gent — de stad waar ze jaren geleden verliefd op werd — om zich te vestigen.