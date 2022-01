Zware industriebrand onder controle in Gentse havenzone: buurt moet ramen en deuren gesloten houden

GentIn de Port Arthurlaan, in het havengebied van Gent, is woensdagavond een zware bedrijfsbrand uitgebroken bij het bedrijf Stukwerkers. Er waren tot ver in de omgeving uitslaande vlammen te zien boven de loods waar onder meer meststoffen opgeslagen liggen. De brand is ondertussen onder controle maar de brandweer blijft nog een hele nacht nablussen. Er vielen geen gewonden.

De brand werd iets voor 18 uur opgemerkt door een man die in het havengebied werkt. Hij en enkele collega’s hoorden vervolgens enkele luide knallen en alarmeerden daarop meteen de hulpdiensten. De brandweer kwam massaal ter plaatse met verschillende posten en zo'n 70 manschappen. Er werd meteen ook aangeraden aan de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en een BE-alert uitgestuurd. De loods van ruim 7.500 vierkante meter stond in lichterlaaie.

Meststoffen

“Bij aankomst stond de volledige loods in brand en het gebouw was niet meer te redden. Het getroffen gebouw staat tussen twee andere loodsen met daartussen een doorgang langswaar we de vlammen konden bestrijden. Met waterkanonnen hebben we de brand beperkt tot die ene loods. Het gaat om een opslagplaats waar deels massief hout en meststoffen waren opgeslagen. Een deel van de loods was ook leeg. De brand is intussen onder controle en verdere verspreiding is niet mogelijk”, vertelt Serge Vander Ougstraete, majoor en directeur noodplanning van de Gentse brandweer.

“Rook is altijd giftig maar uit de metingen bleek dat er geen risico's voor de volksgezondheid waren. Omwonenden in de buurt van Sint-Amandsberg en Oostakker kunnen morgen in hun straat en tuin wel partikels van verband isolatiemateriaal terugvinden maar ook die zijn niet gevaarlijk. Door de windrichting hadden we het geluk dat de meeste rook wegdreef over de havenkom en het bedrijventerrein. Gezien de inhoud van de loods zal het blussen en nablussen nog de hele nacht in beslag nemen”, zegt Vander Ougstraete. Alle werknemers konden gelukkig tijdig geëvacueerd worden en volgens de eerste berichten zouden er geen slachtoffers zijn.

Bulldozer

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. De brand zou ontstaan zijn in een bulldozer, waar één van de werknemers op dat moment goederen mee verplaatste. De man kon zelf ontsnappen, maar moest het brandende voertuig wel achterlaten. “De oorzaak is nog niet bekend en zal pas morgen, na het blussen, verder kunnen onderzocht worden”, besluit majoor Vander Ougstraete.

Volledig scherm De uitslaande vlammen langs de Port Arthurlaan. © RV

Volledig scherm De uitslaande vlammen langs de Port Arthurlaan. © RV

Volledig scherm De uitslaande vlammen langs de Port Arthurlaan. © RV