Zware industriebrand in Gentse havenzone: buurt moet ramen en deuren gesloten houden

Gent Jeff Hoeyberghs reageert na veroorde­ling: “Machtsmis­bruik van een linkse rechtbank”

Tien maanden cel, waarvan vijf maanden met uitstel, en een boete van 8.000 euro. Tot deze straf werd plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (60) door de Gentse rechtbank veroordeeld. Dat gebeurde na een reeks seksistische en discriminerende uitspraken in 2019 tijdens een lezing over vrouwen in een auditorium aan de UGent voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). “Ik ga in beroep, dus ik ben nog niet veroordeeld”, reageerde Hoeyberghs dinsdagmiddag. Ook zijn advocaat Hans Rieder haalde fel uit.

4 januari