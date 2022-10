Zware geldboetes gevraagd voor sluikstorters tijdens themazitting: “Vrouw gefilmd door camera terwijl ze zes vuilniszakken dumpte”

GentDe Gentse correctionele rechtbank hield dinsdag een themazitting rond sluikstorten, waarbij een tiental beklaagden gedagvaard werden. “Ondanks de jarenlange volgehouden samenwerking tussen de verschillende partners in de handhavingsketen en de talrijke sensibiliseringscampagnes, lijkt de problematiek nog steeds toe te nemen”, stelt het parket Oost-Vlaanderen, dat zware geldboetes of werkstraffen vorderde.

Het parket organiseerde de themazitting om het vervolgingsbeleid extra in de verf te zetten. De week van 3 tot 9 oktober is de ‘Week van de Handhaving’ met extra aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil. “Sluikstorten vervuilt onze schaarse natuur, werkt verloedering van de leefomgeving in de hand en jaagt de maatschappij op torenhoge kosten. Het is een fenomeen dat voor veel ergernis zorgt bij de bevolking omwille van zijn asociaal karakter. Terecht vraagt de burger om een strenge aanpak. Het parket Oost-Vlaanderen hanteert daarom sinds jaren een nultolerantie door het consequent opleggen van financiële sancties, zowel via de strafrechtelijke als via de bestuurlijke weg”, zegt het parket.

Afvalzakken met encyclopedieën

Het parket bundelde op de milieuzitting een reeks dossiers en dagvaardde een tiental personen voor inbreuken op het afvalstoffendecreet. Op de inbreuken staan maximale gevangenisstraffen van vijf jaar, maar het openbaar ministerie vorderde voornamelijk geldboetes of werkstraffen. Voor een man die grijze afvalzakken met onder meer encyclopedieën en kapstokken achterliet in Wondelgem, werd een boete van 2.400 euro gevraagd. In de vuilniszakken lagen ook nog documenten met de naam van de man op. De beklaagde had een uitgebreid strafregister en kon geen uitstel meer krijgen, maar hij vroeg een zo laag mogelijke boete. “Ik weet dat het asociaal is, maar ik wou ervan af. De zakken stonden al lang in mijn garage.”

Betrapt door sluikstortcamera

Een Albanese vrouw die betrapt werd op het dumpen van zes vuilniszakken, een tent en andere rommel in Ledeberg, riskeert 1.600 euro boete of een werkstraf. “U wist wel dat u aan het sluikstorten was”, zei de rechtbankvoorzitter tegen de vrouw, die om 3 uur ‘s nachts de zakken had achtergelaten, maar gefilmd werd door een sluikstortcamera.

De advocaat van de vrouw vroeg de gunst van de opschorting of een straf met uitstel. “Mijn cliënte heeft onmiddellijk bekend. Het was de eerste keer was dat ze het deed, en het was op een plaats waar tot op vandaag nog altijd achtergelaten wordt. Afval trekt afval aan, maar ze heeft de boodschap heel goed begrepen. Ze gaat het niet meer doen.” De meeste andere beklaagden daagden dinsdag niet op voor de rechtbank. De uitspraken vallen op 2 november om 8.30 uur.

