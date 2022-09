Zware brand in ziekenhuis Maria Middelares na brandstichting in isolatiebox, 1 dode, ‘noodspoed’ in tenten

De brand ontstond vanmorgen vroeg, rond een uur of zes. Wat er exact gebeurde, is nog niet duidelijk. Een patiënt zou brand hebben gesticht in een isolatiebox op de Spoedafdeling. Daarbij is één persoon - vermoedelijk de brandstichter zelf - overleden. Het is vooral de spoedafdeling van het ziekenhuis die is getroffen door de brand en de rookontwikkeling. Daarom is er nu een ‘noodspoed’ opgesteld in tenten op de parking, vlakbij het ziekenhuis. Alle patiënten die op de spoedafdeling lagen, zijn naar daar geëvacueerd.