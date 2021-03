Zwaar zieke Eric (60) richt zich tot jongeren: “Jullie ongeduld is terecht maar het virus straft zonder onderscheid”

Een interview afleggen is allesbehalve simpel voor Eric. De zestiger moet de hele dag een masker dragen om genoeg zuurstof te hebben. Praten gebeurt in stukken en brokken en schrijven is nog moeilijker. Dinsdag werd de man met spoed binnengebracht op intensieve zorg van het AZ Sint-Lucas. “Ik ben heel voorzichtig want ik zie enkel mijn twee kinderen, maar ik ben ziek geworden omdat een klasgenoot van mijn achttienjarige zoon heel onvoorzichtig is geweest. Daardoor heeft die zijn hele klas besmet.”