Zuster Monica (84) overleden: befaamde schooldirectrice en CD&V-politica transformeerde naar tv-figuur

In Zaffelare is Zuster Monica, ook gekend als Monica Van Kerrebroeck, overleden. Gentenaars zullen haar koesteren als de immer strenge directrice van het Sint-Bavo-instituut. Later zou ze voor CD&V zetelen en kwam ze op tv bij Goedele Liekens, in programma’s als ‘Recht Van Antwoord’ en ‘De Drie Wijzen’.

Monica Van Kerrebroeck, later ‘Zuster Monica’, is afkomstig uit Gentbrugge. Op haar 21ste trad ze in bij de Zusters van Liefde, later ging ze in Leuven geschiedenis studeren. Na een korte periode waarin ze zelf voor de klas stond, werd ze directrice van Sint-Bavo in Gent. De strenge zuster Monica leidde de dames in het groen op, met de meetlat in de hand: het uniform moesten de meisjes van Sint-Bavo ten allen tijde correct dragen.

In 2000 ging zuster Monica in de politiek, voor CD&V, vanaf 2004 zetelde ze ook een legislatuur in het Vlaams Parlement. De carrièreswitch nadien deed wellicht wat meer wenkbrauwen fronsen: zo ging ze in de stoel zitten bij Erik Van Looy voor ‘De Slimste Mens’ en was ze een streng maar rechtvaardig jurylid bij Goedele Liekens’ ‘Recht Van Antwoord’.

In 2012 duwde zuster Monica nog de lijst voor CD&V, maar toen lag haar politiek actieve carrière al even achter haar. Ze zetelde niet meer in de gemeenteraad nadat ze getroffen werd door lymfeklierkanker. Daar recupereerde ze nooit meer helemaal van: ze verhuisde naar Eeklo en vervolgens het woonzorgcentrum in Zaffelare. Daar overleed ze zondag, op 84-jarige leeftijd.

