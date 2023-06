Zus (13) van vermoorde Raul (9) in jeugdinstelling geplaatst: moeder en ex-vriend beschuldigen haar van slagen met thermosfles

Laatste schooldag voor directeur Miguel en juf Martine, maar in september toch weer aan de school­poort: “Onze kleinkinde­ren zitten hier”

Donderdag vond er een groot afscheidsfeest plaats op De Wijze Eik in Mariakerke, zowel op de afdeling in de Casierlaan als die in de Eeklostraat. Directeur Miguel Plets gaat immers met pensioen, na 21 jaar op de school. In de Eeklostraat wordt na 35 jaar ook afscheid genomen van Juf Martine van het eerste leerjaar. Miguel heeft nog lesgegeven aan Martines zoon, en zij aan de zijne. “En we komen elkaar sowieso nog tegen aan de schoolpoort, want we hebben hier allebei kleinkinderen op de schoolbanken.”