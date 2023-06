Zoveelste knijtenzomer op rij in Gentbrugge, en daar valt voorlopig weinig aan te doen: “Ten vroegste in 2026 zorgt getijdenwerking voor beterschap”

“In Hamme plaatst de Vlaamse Waterweg de komende maanden de ‘Wymeersval type 3' in natuurgebieden”, weet Gert Robert van N-VA. “Deze knijtenvallen met ultraviolette ledstrips worden aangedreven door zonnepanelen, de ledstrips trekken de knijten aan waarna ze verdrinken in een bak water met biologisch afbreekbare zeep. Een fijnmazig gaas zorgt ervoor dat er geen andere insecten door kunnen. De vallen zijn ontwikkeld door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en ook de Universiteit Antwerpen is betrokken in het project. Eerder pilootonderzoek in Berlare en Wichelen toonde aan dat de vallen heel effectief zijn.”

Proefproject

Maar schepen De Bruycker heeft geen vrolijk nieuws op dat vlak: “Onze Groendienst staat in contact met de mensen die dit uitvoeren. De bedoeling is dat er dit jaar ook in Gent monitoring zal gebeuren door dezelfde instelling, namelijk de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Vlaamse Waterweg. We hebben hen gevraagd of het mogelijk is om ook in Gentbrugge al met het nieuwe type knijtenvallen te werken, maar het gaat om een proefproject. Als blijkt dat alle parameters goed zijn — onderhoud, efficiëntie, vandalismegevoeligheid, duurzaamheid en meer — kan en zal uiteraard bekeken worden waar ze in de toekomst ook op andere locaties gebruikt kunnen worden.” Dé oplossing waar iedereen op wacht, is de getijdenwerking die de eitjes en de larven van de knijten zou wegspoelen uit het slib. Maar die getijdenwerking komt er pas als de Scaldissluis verderop in Heusden er zal staan, en dat zal ten vroegste in 2026 zijn.