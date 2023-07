Zóveel volk op Gentse Feesten dat hulpverleners ‘omsingeld’ lijken: “Maak spontaan plaats, het kan levens redden”

‘Balkonver­bod' in twee sociale woonblok­ken nadat balustrade het begeeft en twintigers naar beneden vallen: “Situatie niet veilig”

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) heeft een 'balkonverbod’ uitgesproken voor twee woonblokken in de wijk Rabot. Dit komt er na aanleiding van een incident woensdagavond in de Aloïs Joosstraat: twee twintigers vielen toen meters naar beneden nadat een balustrade het had begeven.