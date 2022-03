Zot van The Masked Singer? De winnaars komen naar de Gentse Feesten

Gent “Glimlachen helpt. Iedereen maakt fouten”: Gentse Flikken delen tips om verkeers­agres­sie tegen te gaan

“We stellen vast dat de extremere vormen van agressie toegenomen zijn.” De Gentse politie deelt op haar website de bevindingen van een enquête van het Vias institute over agressiviteit en irritante gedragingen in het verkeer. Ze geven direct ook tips over hoe verkeersagressie in de kiem te smoren.

17 maart