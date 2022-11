Zorgverleners testen spel dat seksualiteit bij mensen met dementie bespreekbaar moet maken

Wanneer een man met dementie naakt door de gang van het woonzorgcentrum loopt, is dat dan seksueel of niet? Wanneer hij masturbeert op zijn eigen kamer, is dat gepast of niet? Wanneer hij seksuele opmerkingen maakt, is dat gepast of niet? Er is geen correct antwoord volgens Christian Verelst van Dementie Paradox, de zorgverleners mogen een kegel zetten op wat volgens hun juist is. “Het is vooral de bedoeling om een gesprek op gang te brengen en te reflecteren. Met doe-opdrachten zoals een sekswoordenslang maken, kunnen ze het taboe rond het onderwerp wegwerken.”