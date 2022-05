Zorgpost in de kaartjesautomaat: een goed woordje voor een goed doel

We hebben allemaal wel eens een extra steuntje in de rug nodig en dankzij Comon kan je die tegenwoordig uit de automaat trekken. Aan de Krook staat namelijk een kaartjesautomaat. Atelier Annelies, Floor Denil & Ruth Van de steene werkten enkele ontwerpen uit in opdracht van Comon, dat verschillende projecten rond verstaanbare zorg maakt. Je kan de kleine kunstwerkjes als dankjewel geven, een seintje dat je er bent of gewoon een goeie manier om een gesprek te starten. De kaartjes kosten twee euro per stuk, de opbrengst gaat integraal naar het Gents Solidariteitsfonds. De automaat staat er nog tot half juni.