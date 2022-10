Zorgorganisatie i-mens zet stand op Korenmarkt om nieuwe collega’s aan te werven

Gent Kandelaar uit Sint-Baafskathe­draal is hét pronkstuk van tentoon­stel­ling in New York

In het Metropolitan Museum of Art in New York gaat volgende week een nieuwe tentoonstelling van start: ‘The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England’. Een bronzen kandelaar uit de Sint-Baafskathedraal is dé blikvanger van de expo. Wat de link is met de Tudors, hoe het in Gent terecht is gekomen, dat lees je hieronder.

