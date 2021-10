Zoon Manchester City-fan die voor dood werd achtergelaten reageert voor de camera van VTM NIEUWS: "Hopen dat vader erdoor komt”

Drongen/MeerbekeGuido De Pauw uit Meerbeke (Ninove), een 63-jarige City-fan, werd dinsdagavond na de wedstrijd voor dood achtergelaten op de parking langs de E40 in Drongen. Dat gebeurde nadat hij werd aangevallen door enkele supporters van Club Brugge. De man had samen met 233 andere Belgische City-supporters van fanclub Blue Moon de Champions League-wedstrijd van zijn favoriete ploeg bijgewoond in het Jan Breydelstadion. De zestiger vecht momenteel voor zijn leven. Diezelfde nacht kon de politie al vijf verdachten oppakken. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Jurgen De Pauw, de zoon van het slachtoffer, reageert voor de camera van VTM NIEUWS: “We hopen dat onze vader erdoor komt.”

Zoals hij als trouwe fan wel vaker deed, tekende Guido De Pauw ook dinsdagavond present voor de wedstrijd van Manchester City. Geen lange busrit of vlucht deze keer, maar een wedstrijd dicht bij huis. Tickets had de man geregeld via Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van de Citizens, waarvan zijn zoon Jurgen medevoorzitter is.

Slag op het hoofd

Vol vertrouwen in een goede afloop, trok Guido dinsdag samen met twee vrienden met de wagen naar Brugge. “Na de wedstrijd stopten we even op de parking langs de E40 in Drongen”, vertelt Jurgen. “Terwijl wij al doorreden, stond mijn pa buiten te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van zijn hals. Toen mijn pa zijn sjaal terugvroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd, waarna de daders zijn weggevlucht en ze mijn pa voor dood achterlieten”, getuigt Jurgen.

Straf niet ontlopen

Blue Moon Belgium bestaat al tien jaar en nooit kregen hun leden te maken met zo’n zware vorm van geweld. “Wekelijks trekken onze leden Het Kanaal over om wedstrijden van City te volgen, zowel in Manchester als op verplaatsing. Ook in Europa hebben we al tal van wedstrijden bijgewoond. Nooit kregen we te maken met geweld. En dan ben je blij dat we ook eens tegen een Belgische ploeg uitkomen en kom je dat tegen”, vloekt Jurgen.

Volgens de zoon is de politie de daders al op het spoor. “Er waren voldoende getuigen en er hangen ook camera’s. Maar of ze ook opgepakt zijn, kan ik niet bevestigen. Ik hoop echt dat ze hun straf niet ontlopen”, geeft Jurgen nog mee.

Vijf personen opgepakt

In een persbericht bevestigt Parket Oost-Vlaanderen de feiten. “Gisteravond omstreeks 22.40 uur vond een incident plaats op de parking van de E40 Drongen richting Brussel. Een man die een sjaal droeg van Manchester City, was na de voetbalmatch Club Brugge – Manchester City met de wagen gestopt op de snelwegparking in Drongen en had zich naar de shop begeven. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de shop afgenomen zijn door een verdachte en stapte deze ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie. Er waren een aantal getuigen van de feiten. De politie kon in verband met deze feiten in de loop van de nacht vijf personen oppakken. Zij werden in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen gearresteerd.”

Manchester City “geschokt en bedroefd”

“Iedereen bij Manchester City is geschokt en bedroefd door het nieuws over de aanval op een van onze supporters na de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge gisterenavond”, laat Manchester City weten in een persbericht. “We werken momenteel samen met onze collega’s bij Club Brugge en zoeken samen met de Belgische politie en de politie van Manchester naar meer informatie. Onze gedachten gaan naar de familie en vrienden van de Belgische supporter.”

Club Brugge nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen op de snelwegparking op de E40 in Drongen waar een supporter van Manchester City, die eerder te gast was in het Jan Breydelstadion, werd aangevallen. “Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion en stelt verdraagzaamheid voorop. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de Manchester City supporter", laat woordvoerder Kirsten Willem weten.

