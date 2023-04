Zonnepanelen, dakterras én gemiddelde huurprijs van 365 euro: Thuispunt Gent opent nieuwe sociale woningen vlakbij Dampoort

Vragen over te zware deuren in assisten­tie­wo­nin­gen Botermarkt­poort mogen niet op gemeente­raad. “Geen stadsge­bouw”

In de assistentiewoningen ‘Botermarktpoort’ in Ledeberg slepen heel wat structurele problemen al maandenlang aan. N-VA wilde dit aankaarten op de gemeenteraadscommissie, maar die vraag werd afgewezen. “Wij worden gemuilkorfd", klinkt het boos bij de oppositiepartij. Maar de voorzitter is duidelijk: “Dit is geen stadsgebouw, dus wij zijn niet bevoegd.”