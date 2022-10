Zondag Speakers Corner in het Duivelsteen: “Wat betekent de energiecrisis voor Gent, en wie helpt ons?”

Het Geeraard de Duivelsteen, het is alvast een plek die handenvol geld zal kosten om ze te verwarmen. Zondag wordt verwarmen, en de energiecrisis in het algemeen, daar het thema van gesprek. Speakers Corner gaat er immers op bezoek. “Uiteraard gaat het om een Europese crisis, maar we bekijken de gevolgen voor Gent en de Gentenaars", zegt organisator Guy Reynebeau. “Komen meer en meer mensen aankloppen bij het OCMW? Met het ‘Winterplan’ wil de stad Gent zich richten op energiebesparing én sociale maatregelen. Kan dit een verschil maken? Dr. Moniek de Jong - postdoctoraal onderzoekster energiezekerheid van de Ugent - komt een schets geven van de decennialange energierelatie tussen Europa en Rusland. Onderzoekers van onze eigen UGent waarschuwen trouwens al jaren dat Europa veel te sterk afhankelijk is van het Russische Gazprom.”

Speakers Corner start altijd om 11 uur, en dat is ook nu zo, als het over het thema energie gaat. Om half 11 is er echter de oktoberse pre-Speakers Corner om 10.30 over het FilmFest Gent, met programmadirecteur Wim De Witte over het alweer duizelingwekkend filmaanbod, en met filmtips van Roel Van Bambost.