Zondag iedereen welkom op de Nieuwjaarsdrink van de stad: 28.000 gratis drankjes

De nieuwjaarsdrink van de stad Gent is een traditie van vele jaren, ooit ingevoerd door burgemeester Frank Beke. Vroeger was het Sint-Baafsplein the place to be, sinds de Stadshal er staat wordt iedereen op het Emile Braunplein verwacht. In verschillende ‘kerstmarktchalets’ wordt gratis drank geserveerd, van van bier en glühwein tot water, cola, fruitsap en zelfs soep. Ervaren Gentenaars weten echter dat het sowieso aanschuiven geblazen is, en brengen gewoon hun eigen drank mee. Traditiegetrouw worden ook elk jaar strijkplanken meegezeuld richting stadshal, omdat die de ideale pop up-aperitieftafel zijn.

Om 11 uur stipt bij Jan Matthys, ooit bekend al homo toeristicus, de spits af met een hyperactieve toespraak. Daarna is het aan burgemeester Mathias De Clercq om zijn nieuwjaarsbrief voor Gent voor te lezen. Pierke Pielala en 't Spelleke van Drei Kluiten sluiten de show af, en aangezien Luk De Bruyker en co de laatste tijd ‘wreed in vorm’ zijn, wordt er ongetwijfeld met complimenten richting stadsbestuur gestrooid. Brazzmatazz zorgt daarna voor de muzikale achtergrond. Voor vele Gentenaars is de nieuwjaarsdrink de ideale gelegenheid om ‘iedereen eens terug te zien’. Zo’n iedereen-ontmoet-iedereen moment is er maar 2 keer per jaar, op de nieuwjaarsreceptie en in de Gentse Feesten.

Hou het proper

Prakische info: alle dranken worden zondag geserveerd in herbruikbare bekers, zònder waarborg, want alles is gratis. Na gebruik kan je die achterlaten bij verschillende inzamelpunten. De stad voorziet ook extra vuilnisbakken én glasbakken, voor Gentenaars die hun eigen drank en bekers meebrengen. Het is niet de bedoeling het plein als een puinhoop achter te laten. Toiletten zijn er onder de stadshal en onder het Belfort, ingang aan de kant van het Sint-Baafsplein. Er wordt ook extra sanitair geplaatst aan de Stadhuissteeg, Klein Turkije en het Belfort.

Vroeger vond de nieuwjaarsreceptie plaats op het Sint-Baafsplein, zoals hier in 2008

