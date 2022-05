Zondag dobberdag (en dat is eigenlijk een week te laat)

Met Dobberdag willen Waterland vzw, DOKANO en hun partners pleiten voor meer open zwemwater. Ze willen het Houtdok daarbij als locatie promoten. Eigenlijk is hun oproep al lang gehoord en doen de stad en de Vlaamse Waterweg er alles aan om van dat Houtdok effectief een zwemzone te maken, maar toch gaat Dobberdag nog door. Het lijkt dan ook een geweldig leuk initiatief: met alles wat drijft het water van het Houtdok verkennen. Maar bij de eerst geplande editie in augustus vorig jaar gooide een onweer roet in het eten, bij de poging tot herneming in september zat er blauwalg in het water. Komende zondag kan het in principe wél. Al is de grote hitte van de volgende dagen tegen dan weg. En als het in tussentijd stevig onweert, zal dat de waterkwaliteit parten spelen. Die kwaliteit voldoet aan de norm voor zwemwater, behalve na fikse regenbuien.