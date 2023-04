Zomerlief in Mariakerke luidt het nieuwe kermisseizoen in. Optredens, rommelmarkt en platenbeurs

Grote chaos aan school­poort Wijze Eik blijft uit, maar buurtbewo­ners blijven morren: “Waarom moesten onze parkeer­plaat­sen weg?”

De verwachte chaos aan de schoolpoort van De Wijze Eik in Mariakerke bleef vanmorgen uit, en ook het einde van de schooldag verliep rustig. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden, en opvallend veel kinderen kwamen met de fiets. De stad heeft de Eeklostraat ‘geknipt’ voor de verkeersveiligheid.