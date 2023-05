Zomer op het Sint-Pietersplein met 21ste beachvolley-zesdaagse

Dief trekt zich niets aan van camera’s in manege in Zwijnaarde en gaat aan de haal met juwelen: “Wandelde hier gewoon binnen, alsof hij hier thuis was”

In een manege in de Klossestraat in Zwijnaarde heeft een dief afgelopen weekend ingebroken op klaarlichte dag. Zonder zich ook maar iets aan te trekken van de bewakingscamera’s wandelde de inbreker de woning en het kantoor binnen, om niet veel later aan de haal te gaan met juwelen. “Hij moet ons in de gaten gehouden hebben”, klinkt het nu ongerust.