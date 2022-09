Zoektocht naar beste ‘gekapt’ van Gent duurt 3 jaar: “Er zaten teleurstellingen, maar ook verrassingen bij”

Gent RESTOTIP. Colmar, à volonté smullen tegen democrati­sche prijzen

Toegegeven, de Kortrijksesteenweg is niet meteen de meest idyllische locatie van Gent en al zeker niet ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Sint-Denijs-Westrem waar ‘de Colmar’ zich bevindt. Maar... elk nadeel heb zijn voordeel: dit restaurant beschikt over een ruime parking waar je je wagen makkelijk kwijt kan en je snel je honger kan stillen. We zijn benieuwd of de keuken het niveau van het gemiddelde snelwegrestaurant overstijgt.

