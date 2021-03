“Zodat je geen kinderen maakt die even slecht parkeren als jij. Groetjes”: buurtbewoner kleeft condoom op voorruit van foutparkeerder

Wondelgem/Zelzate/Assenede Muziek­school Ars Musica ziet muziekkamp voor tweede jaar op rij in het water vallen: “Na een jaar ellende hadden kinderen hier recht op”

21 maart De populaire muziekschool Ars Musica ziet zijn paasmuziekkamp voor het tweede jaar op rij in het water vallen. “Frustrerend”, foetert algemeen directeur Lieve Willems. “Tuurlijk hebben we begrip voor de stijgende cijfers, maar hebben we op een jaar tijd nu werkelijk niks bijgeleerd? De mentale gezondheid van kinderen lijkt in deze hele crisis gewoon niet belangrijk.”