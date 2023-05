Zó schattig: Gentse Stephanie maakt prachtige foto’s van jonge vosjes

Blaarmeer­sen openen dit weekend deuren: hoe zit dat nu met dat hek en hoe reserveer je best een plekje?

Het Hemelvaartweekend is ook meteen het startschot voor het buitenzwemmen in Gent. Vanaf zaterdag kan je zwemmen in de Blaarmeersen. Dat betekent ook dat het hek voor het eerst sluit en dat je dus best reserveert. Als Gentenaar is dat niet moeilijk, wie familie of vrienden van buiten de stad meeneemt, volgt deze stappen.