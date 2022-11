Zo rijdt Gent gat van 21 miljoen dicht: straatverlichting vier nachten uit, geen besparingen op onderwijs en cultuur

Gent ligt in de knoop met zijn financiën, zoveel is duidelijk. ‘Het is de eerste keer in 50 jaar dat we geconfronteerd worden met zo’n hoge inflatie", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). In juni werd al eens 81 miljoen euro geschrapt. Vandaag moet er nog eens 21 miljoen bespaard worden. Dat komt onder meer door de hoge index en het gevolg daarvan op de lonen die de stad moet uitbetalen. Ook de enorme energiekosten spelen mee.

Onderwijskansen

Dat het moeilijk onderhandelen was, is geen geheim. Toch is het bestuur erin geslaagd niet te besparen op veiligheid. De voorzien aanwervingen van extra politiemensen gaan gewoon door. Ook onderwijs, kinderopvang en zorg mag niet duurder worden, omdat Gent een open strijd voert tegen kinderarmoede. Gelijke onderwijskansen worden hier hoog in het vaandel gedragen. “De prijzen van de naschoolse opvang worden wel aangepast, die worden 6,9% duurder, net als de prijzen van de woonzorgcentra trouwens", zegt onderwijsschepen Evita Willaert. “Dat hebben we gelukkig lager kunnen houden dan de 12,2% van de gezondheidsindex.” Er wordt opnieuw géén personeel ontslagen. Tot slot blijft — anders dan in Antwerpen — ook het cultuurbudget gespaard. “Daar kiezen we heel bewust voor. Cultuur zit in ons DNA, en deze sector heeft het al hard te verduren gehad, aan hen leggen we daarom geen besparing op”, zegt De Clercq. “Ook de bedrijfsbelasting stijgt niet.”

Tweederde zelf

“We gaan, net zoals vorige keer, werken met een verhouding éénderde - tweederde”, zegt De Clercq. “Eén derde halen we bij de Gentenaars, tweederden zoeken we in eigen rangen.” Gent zal dus retributies verhogen. Niet met 10 of 12 % — de hoogte van de inflatie — maar ‘slechts’ met 6,9% . Dat betekent dat de prijzen minder zullen stijgen dan de lonen zijn gestegen. Die gestegen tarieven moeten 7 miljoen euro per jaar in het laatje brengen. De overige 14 miljoen zoekt de stad opnieuw bij zichzelf, onder meer door opnieuw personeel dat vertrekt of met pensioen gaat, niet te vervangen, en een tiental ambtenaren te ‘heroriënteren’, een andere job te geven binnen de stad dus. Dat kan onder meer gebeuren waar taken worden gebundeld en gecentraliseerd.

Concreet zal de stad 8,12 miljoen euro halen bij de ‘verbonden rechtspersonen’, zoals AZ Jan Palfijn of Ivago. Daar werd gekeken hoe er nog efficiënter gewerkt kan worden. De stad zélf bespaart 6,57 miljoen euro. Zo wordt het Stadsmarketingfonds — dat waaruit de VRT-WK-redactie in het Wintercircus werd gefinancierd — stopgezet. Het Stadsmagazine dat elke Gentenaar in z’n bus krijgt, verschijnt nog slechts 6 keer per jaar. De stad zal ook minder evenementen zelf organiseren. Zo valt het centraal groots vrijwilligersfeest weg, de lokale bedankingsfeesten blijven wel. Ten slotte zullen er minder externe bureau’s worden ingehuurd voor communicatie, zoals bij de dienst Mobiliteit, en bij Puur Gent. “Duidelijke keuzes dus, en geen kaasschaaf”, zegt Coddens.

Lichten uit

Opvallend: de straatverlichting gaat uit, en dat van zondag tot en met woensdag, van middernacht tot 12 uur, en dat overal op het Gentse grondgebied. “Alleen tunnels en onderdoorgangen blijven verlicht”, zegt bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). “Dat levert tot 1,3 miljoen euro op in 2023. Uiteraard gaan we wel evalueren en bijsturen waar nodig.” Deze regel gaat in over een week of 9, omdat dat praktisch niet sneller uit te voeren is. “Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond brandt de straatverlichting wél, en ook dat is een bewuste keuze", aldus Watteeuw.

De stad heeft daarnaast een buffer ingebouwd van 10 miljoen euro, waarmee ze mogelijke volgende crisissen hopen op te vangen.

