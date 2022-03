Zo gastvrij is Gent: “Al 129 Oekraïners wonen bij gescreende Gentenaars thuis”

Gent Gentenaars tonen massaal hun hart: al 650 opvang­plaat­sen en S.M.A.K. maakt ruimte vrij om hulpgoede­ren in te zamelen

Gent springt massaal in de bres voor de vluchtende Oekraïners, maar ook voor diegenen die in hun land blijven. In de Sint-Salvatorkerk in de Sleepstraat blijven hulpgoederen toestromen, ook particulieren zetten zich in. Het S.M.A.K. annuleert zelfs een tentoonstelling om ruimte vrij te maken om er een hulpdepot op te starten. “De Gentenaars hebben spontaan al meer dan 650 bedden aangeboden”, zegt waarnemend burgemeester Sofie Bracke trots.

4 maart