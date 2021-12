Zo gaat Overpoort 2.0 eruit zien: terrassen, alleen nog busverkeer, en zelfs bomen. “In januari al tijdelijke ingrepen”

Gent IN BEELD. De properste krakers van het land: Pandemis­ten zijn vertrokken en lieten alles netjes achter

Niemand die wist wat er verwacht moest worden, toen de krakers het Pand in de Langesteenstraat moesten ontruimen. Maar wat de politie vanmorgen aantrof, hadden ze nooit eerder gezien in een kraakpand. “Alles was leeg, er was niemand meer, en vooral: alles was opgeruimd.” Het gebouw wordt nu kraakvrij gemaakt.

14:18