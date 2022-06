Zo gaat het nieuwe internaat in Nieuw Gent eruitzien

GENT Biokapper Hervé (53) krijgt na 30 jaar in de stiel internatio­naal erkenning: “Buiten knippen, dat kan je bijna nergens in België”

De biokapper is een begrip in Gent: de zaak van Hervé Lauwaert was de allereerste biologische kapper van België. Géén geitenwollen sokken, maar pure producten én een kappersstoel in de natuur. “Haar heeft ook vier modeseizoenen, wij moeten ook mee. En ja, dat lukt ook met biologische producten”. Dat hebben ze intussen in binnen- en buitenland opgemerkt. Wij zetten ons in de kappersstoel van Hervé. Die staat trouwens buiten, bij mooi weer.

14 juni