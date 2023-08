Zito transformeerde in het dierenasiel van een trieste, zieke hond naar een zachtaardige vrolijke viervoeter

Vrouw in levensge­vaar nadat ze aangereden werd door bus van De Lijn in centrum Gent: “Plots stak ze de straat over”

Een vrouw, een veertiger, is zondag omstreeks 17.30 uur door een bus van De Lijn aangereden op het kruispunt van de Keizer Leopoldstraat en Ham in Gent. Ze belandde onder een wiel van de bus en werd door de brandweer en het medisch interventieteam bevrijd. Ze werd meteen en met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie bevestigde intussen dat ze in levensgevaar is en het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.