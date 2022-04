Zinloos geweld in Gent: man takelt dakloze ernstig toe met fietsketting

Fietsketting

“Het slachtoffer had geen mes op zich en ging ook niet in de aanval”, klinkt het bij het openbaar ministerie. “Wat wel vaststaat is dat de beklaagde het weerloze slachtoffer met een fietsketting te lijf ging. Die bleef achter met een gapende hoofdwonde. Voor deze feiten vorder ik een celstraf van 12 maanden en een boete van 800 euro”.

De beklaagde bleek geen onbekende bij justitie. “Maar het verleden is het verleden. Ik heb stommiteiten begaan en heb er spijt van, maar dat is verleden tijd”, verdedigde de man zichzelf. “Maar in 2019 bent u toch nog veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden wegens heling?”, antwoordde de rechter. “Juist ja, maar ik wist niet dat dat niet mocht.” De beklaagde vroeg nog of het mogelijk was om hem een boete op te leggen in plaats van een celstraf of werkstraf, maar daar had de rechter een pasklaar antwoord op. “Een boete krijg je wanneer je door een rood licht rijdt, dit is een flink pak erger.”