Zillion Beach komt naar Gent: “Ibiza-ervaring in Flanders Expo”

Op zoek naar een leuk geschenk voor Vaderdag? met deze 7 cadeaus uit de regio Gent scoor je gegaran­deerd

Op zondag 11 juni staat elke papa in de schijnwerpers, want dan vieren we Vaderdag. Ben je nog op zoek naar een leuk cadeautje of verrassing? Wij zochten en vonden zeven geschenken en activiteiten uit de regio Gent. Van een boek met bijhorende fles drank uit Gent tot een ontbijt- of aperobox uit Laarne: met deze tips maak je elke papa blij.