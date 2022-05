Ziekenhuizen houden beperkt kraambezoek aan. “Beter voor de mama’s en de baby’s”

Wie een vers geboren hummeltje wil bezoeken in het UZ Gent, zal duidelijk moeten afspreken met de kersverse ouders. Want in de kraamkliniek van het UZ loop je niet meer zomaar even langs. “Tijdens de COVID-crisis was er nauwelijks bezoek mogelijk”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent. “Die pandemie heeft ons geleerd dat een beperkte bezoekregeling meer rust brengt voor de ouders en de baby. Het is fijn om de geboorte van je kindje te delen met familie en vrienden, maar het is ook belangrijk om voldoende rust in te bouwen. Daarom blijven we een beperkte bezoekregeling aanhouden, waarmee we op zoek gaan naar het juiste evenwicht. Concreet is er enkel bezoek mogelijk in de kraamkliniek tussen 16 en 19 uur, en dat voor slechts twee bezoekers per dag. Uiteraard zijn zijn de partner en eventuele broertjes en zusjes wel altijd welkom bij de mama en de baby.”