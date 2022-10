Zicht op de Sint-Michielskerk en meerdere terrassen: deze parel vlakbij de Graslei is van jou voor net geen 3 miljoen euro

Het huis is herkenbaar aan haar sneeuwwitte gevel en twee ingangen. De ene geeft toegang tot de woning, de andere brengt je meteen naar een groot terras achteraan. Handig voor het stallen van fietsen of als aparte inkomhal. Ga je door de hoofdingang, dan kom je in een statige inkomhal terecht waar twee ruimtes op aansluiten, die kunnen afgesloten worden met plafondhoge deuren.

Middeleeuwse filmset

Het herenhuis kan multifunctioneel ingevuld worden: als woning, als woning met kantoren, als kunstgalerij. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zolang je een kleine 3 miljoen euro kan neertellen. “Tot 15 jaar geleden woonden we hier met ons gezin”, vertellen de eigenaars. “Later werden het onze kantoren. Nu we veel in Frankrijk zijn, slaan we een bladzijde om waar we met veel tevredenheid op terugkijken. Gent zal altijd een speciale plek hebben in ons hart. Je waant je op de set van een film die zich afspeelt in de middeleeuwen.”