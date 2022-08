Zeverrock goed ingezet: geen kamping dit jaar, wel silent disco en herbruikbare bekers

Zevergem is klein en toch wisten de organisatoren van Zeverrock grote namen te strikken voor de 29ste editie van hun tweedaags festival. Zoals The Subs, Novastar, Noordkaap en Stikstof - de koningen van de Brusselse hiphop. Twee dagen lang staat het dorp op stelten, al werd ook aan de buren gedacht. Om 3 uur is het festival gedaan en er is silent disco. Nog opvallend dit jaar: de herbruikbare bekers.

“Zeverrock blijft niet achter en stapt mee in het ecologische gedachtengoed”, aldus organisator Geert Boone. “Dit jaar worden enkel nog water en de traditionele frisdranken in Pet-flesjes aangeboden. Al onze andere dranken schenken we in herbruikbare bekers. Wij vragen geen waarborg voor je beker maar vragen je in ruil wel om hem leeg in een van onze verzamelbuizen, aan de toog of onze wasstraat af te leveren.”

De eerste dag van het festival was alvast een succes. Wie nog niet uitgefeest of langs geweest is, kan zaterdag nog langskomen. Er zijn nog tickets beschikbaar via de website.

Volledig scherm Zeverrock, de vrijdag. © Matthieu Pieters

