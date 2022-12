Zeventig studenten strijden wellicht voor de laatste keer om de titel van ‘beste tapper’ in Gents café De Kroon, zaak staat te koop

Gent Van de Romeo’s tot Sinter­klaas: onze tips voor een geslaagd weekend in Gent

Nog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze weekendtips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Naar de kerstmarkt in Gent kan je nog niet, dat is wachten tot 8 december. Gelukkig is er eerst nog Sinterklaas. Dit zijn onze tips voor het weekend van 3 en 4 december in het Gent.

1 december