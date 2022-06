Zeven leegstaande panden omgevormd tot fraaie sociale huurwoningen: “Twee vliegen in één klap”

GentHeel wat sociale woningen gaan tegen de grond in Gent, maar er komen er ook bij. Zo kocht Sogent – in opdracht van de Stad – zeven leegstaande woningen, om ze om te vormen tot fraaie, duurzame woningen. Vanaf deze zomer worden ze verhuurd aan een sociaal tarief - zo’n 30 procent onder de marktprijs.

De nieuwe sociale woningen zijn er gekomen via een bijzondere constructie. Stad Gent had aan stadsontwikkelingsbedrijf Sogent de opdracht gegeven om zeven verloederde woningen - gelegen in de Brugse Poort, de Muide, Gentbrugge en de binnenstad – op te kopen. Ontwikkelaar Citynest kreeg de woningen op haar beurt in erfpacht, en gaf ze een complete renovatie, zodat ze duurzaam maar ook mooi werden. Nu de woningen klaar zijn, staat het Sociaal Verhuurkantoor Gent in voor de verhuur.

Twee vliegen in één klap, noemt Tine Heyse (Groen), schepen van Wonen, het project. “De verloederde woningen werden opgewaardeerd én we zorgen er voor dat zeven gezinnen sneller aan een betaalbare huurwoning geraken. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de Stad, Sogent en de privémarkt.”

De woning in de Jan Delvinlaan onderging de meest ingrijpende transformatie. Deze zomer trekt er een gezin met zeven meerderjarige kinderen in. “Zij zitten momenteel nog in een andere sociale woning”, vertelt Koen Van der Jeugt van het SVK bij de inhuldiging van de woning. “Het is daar veel te klein. Hier hebben de kinderen elk hun eigen slaapkamer. Er zijn ook twee badkamers.”

Druppel op een hete plaat

Bij elke woning werd er ook naar esthetiek gekeken. Ze moesten niet alleen energiezuinig – zo kreeg elke woning zonnepanelen – maar ook aangenaam zijn om in te wonen. “Wie in een propere, kwalitatieve woning terecht komt, is sneller geneigd om ze goed te onderhouden”, zegt Van der Jeugt nog. Niet alle woningen zijn even groot. De ene kan twee personen huisvesten, de andere tien.

Het woonprobleem is dus zeker niet opgelost met deze zeven, nieuwe woningen. Er is nog heel wat werk aan de winkel. De stad is daarom op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar om nog eens achttien leegstaande woningen te pachten en verbouwen. Het Sociaal Verhuurkantoor zou dan opnieuw instaan voor de verhuur van de woningen aan een sterk verlaagd tarief. “Het gaat om acht woningen in de Abrikoosstraat, zeven in de Kasteellaan en twee in de Langestraat in Ledeberg”, verduidelijkt Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van Sogent. “Er is ook een nieuwbouwwoning voorzien op een braakliggend perceel in de Ledebergstraat.” Wie interesse heeft, kan tot 8 juli een aanvraag indienen via de website van Sogent.

