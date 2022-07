Zeven Gentse iconen in bloemetjes gezet voor hun bijdrage aan Gentse Feesten: “De belichaming van het Gentse nachtleven”

Gent IN BEELD. Dit was dag vier van de Gentse Feesten: van waterpisto­len tot de Verhulst­jes op het podium

Voor we aan dag vijf beginnen van de Gentse Feesten: nog snel even terugblikken op dag vier. Onze fotograaf liep een hele dag rond in de feestenzone en maakte daar de beste beelden. Van de Verhulstjes die de Korenmarkt op stelten zetten met Kobe Ilsen tot de ploegvoorstelling van KAA Gent. Scroll er even door om je werkdag op te fleuren of je kater voor een paar seconden te vergeten.

13:42